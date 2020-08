Universidade Feevale vai representar o Brasil em pesquisa internacional sobre aspectos clínicos da Covid-19

A Covid-19 vem sendo alvo de muitos estudos, mas ainda de forma isolada pelas universidades de cada país. Para que haja uma comparação mundial, a partir dos dados mais evidentes de pacientes que tiveram a doença confirmada, a Comunidade Europeia acaba de aprovar o projeto UnCover, que vai pesquisar a variabilidade dos aspectos clínicos da Covid-19 no mundo.

O projeto é liderado pelo Instituto de Medicina da Universidade da Antuérpia, da Bélgica, e conta com a participação de 30 instituições, localizadas em 18 países. O Brasil está representado pela Universidade Feevale (Rio Grande do Sul), que vem sendo referência no diagnóstico da doença. A instituição foi convidada a participar devido à parceria que possui, há alguns anos, com a área de saúde da University of South Florida, dos Estados Unidos.

À frente do projeto na Feevale, Fernando Spilki, professor do mestrado em Virologia, diz que os estudos financiados pela Europa começarão na metade deste semestre e terão duração de dois anos. As universidades participantes analisarão os dados clínicos de milhares de pacientes para comparar as realidades dos países. "Queremos entender como a Covid-19 se manifesta em diferentes populações, se tem variabilidade ou não, e se ela permanecerá com as mesmas características", afirma Spilki.