Pandemia fechou mais de 3,5 mil vagas de emprego em Sapiranga

A Cmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sapiranga apresentou um estudo em que mostra o quadro do comrcio na cidade. O estudo foi feito levando em conta dados de admisso e demisso no setor, alm da indstria e o setor de servios.

O saldo em maro entre admitidos e desligados foi negativo de 514. Em abril, foi o pior resultado com saldo negativo de 2.135 postos de trabalho e em maio, conforme dado apurado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), houve saldo negativo de 919. Na ordem, o setor mais afetado a indstria, seguida do comrcio e servios. Somados, os trs setores fecharam 3.521 postos de trabalho em trs meses.

"Sabemos que este nmero de desempregados atinge, no mnimo, quatro pessoas por ncleo familiar, ou seja, mais de 12.000 pessoas, e, considerando a populao de Sapiranga que gira em torno de 85.000 habitantes, representa 15% da populao total. Destaca-se que j passaram quatro meses desde o incio da pandemia, sendo que os comerciantes, onde incluem-se os restaurantes e os prestadores de servios, considerados no essenciais, so os que mais prejuzos vem sofrendo, mesmo tendo sido comprovado que estes no so os causadores ou pontos centralizadores do Covid-19", afirmou a presidente da CDL Sapiranga, Clarice Strassburger, em ofcio enviado ao governo do Estado.

No documento, outro aspecto destacado pela entidade foi o fato dos empregadores estarem cumprindo os protocolos e as disposies constantes nos decretos estadual e municipal, no que se refere as medidas de higiene e sanitrias. A CDL afirma que "no existe qualquer indicador a demonstrar o contgio de coronavrus" no comrcio e no setor de servios.