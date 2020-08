Nova empresa assume ônibus de Sapiranga em setembro

A prefeitura de Sapiranga anunciou a contratação da empresa de transporte coletivo Expresso Charqueadas Transportes Ltda. O contrato emergencial foi assinado pela prefeita Corinha Molling esta semana. É o primeiro contrato de subsídio por quilômetro rodado que o município assina.

O início da prestação dos serviços pela empresa autorizada deverá ocorrer a partir de 1 de setembro. A nova empresa fará o transporte coletivo por ônibus no perímetro urbano e zona rural do município, nos termos do projeto básico de execução dos serviços, itinerários e horários. A prestação do serviço envolve a utilização de sete veículos, com elevador para cadeirantes, tendo idade máxima de 16 anos e idade média de oito anos.

Os serviços prestados pela empresa autorizada serão remunerados por meio da cobrança de tarifas de utilização fixadas pelo município através do contrato que foi firmado entre as duas partes, sendo garantido o custeio do pagamento referente ao custo por quilômetro rodado, que será apurado mediante relatório mensal de quilômetros rodados. Pelo que ficou acordado entre a prefeitura e a Expresso Charqueadas, será admitida variação máxima de 25% sobre o total de quilômetros rodados estabelecidos, com as devidas comprovações técnicas.

O pagamento das tarifas de uso serão realizadas diretamente pelo usuário através de pagamento em dinheiro, créditos de Vale-transporte, Passe Antecipado ou Passe Escolar, compra de passes Escolares e subsídios públicos na forma da lei. O valor de tarifa a ser praticada para o início da operação será de R$ 4,00.