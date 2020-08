Estudo aponta Nova Petrópolis como a segunda cidade mais rica do RS

Nova Petrópolis figura na segunda posição no ranking de municípios mais ricos do Rio Grande do Sul, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). No Brasil, a cidade da serra gaúcha ocupa a 23ª posição, de acordo com avaliação nos critérios de renda média, declarantes e patrimônio líquido médio da população, além da renda média e patrimônio líquido médio dos declarantes.

O levantamento da FGV Social foi baseado em um cálculo que considera os dados de rendimentos declarados no Imposto de Renda Pessoa Física divididos pelo total da população, que resultou em renda média de R$ 2.646,64 por pessoa. A cidade com melhor resultado no RS foi Porto Alegre.

Para o prefeito, Regis Luiz Hahn, os índices demonstram que o município evolui de maneira ordenada. "Se Nova Petrópolis aparece nesta posição privilegiada é porque crescemos de forma consciente. É gratificante podermos ver que estamos nessa condição tão favorável, graças a um movimento coletivo que nos acompanha há 65 anos de história".