Decreto delimita horários do comércio em Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo editou um decreto adequando os horários de restaurantes, shopping centers, galerias, comércio de rua e de veículos. O município ainda irá avaliar o decreto de gestão compartilhada divulgado pelo governo do Estado para se adaptar às regras.

O documento autoriza os restaurantes a retomarem o atendimento ao público, com funcionamento presencial restrito de quarta-feira até domingo, no horário entre às 10h e 17h. Segue mantida a vedação de qualquer tipo de rodízio e o serviço de buffet deve ter uma proteção física no local dos alimentos, sem acesso pelos clientes, ou seja, os funcionários que irão servir. A capacidade máxima de atendimento é de 50% do total. Bares ficam de fora dessa retomada, podendo funcionar apenas aqueles que trabalham como restaurantes.

O comércio varejista não essencial, aquele considerado comércio de rua e o comércio de veículos, terá funcionamento presencial restrito entre a quarta-feira e o sábado, no horário das 09h até as 16h, conforme. Já os shoppings e galerias poderão fazer o atendimento presencial restrito entre quarta-feira e sábado , no horário das 10h até as 17h, podendo ainda fazer o serviço de telentrega, pague e leve e drive thru. Os estabelecimentos das praças de alimentação poderão funcionar com entrega dos produtos para os clientes, não sendo permitido que os clientes consumam no local.

Também, pela previsão municipal os comerciantes do Camelódromo poderão funcionar das 10h até às 17h de quarta-feira até o sábado. Para eles, há um regramento de rodízio por bancas e atendimento individualizado, devendo ainda serem mantidas abertas apenas duas entradas.