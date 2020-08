IFSul doa álcool gel e máscaras em Sapucaia do Sul

O Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) doou 526 frascos de álcool 70% e 450 máscaras de TNT à prefeitura de Sapucaia do Sul. O prefeito Luis Rogério Link e a coordenadora da Vigilância em Saúde do município, Milena Weide, receberam os itens do diretor-geral do campus Sapucaia do Sul, Mack Léo Pedroso,

Segundo Pedroso, o álcool foi produzido no campus Sapucaia, usando como matéria-prima bebidas alcoólicas apreendidas pela Polícia Federal e doadas ao IFSul. O produto será encaminhado às unidades de saúde. Já as máscaras, que são infantis, foram confeccionadas por onze voluntárias do Instituto, utilizando o material doado à Vigilância em Saúde. Os itens de proteção serão distribuídos às crianças da comunidade.

Esta não foi a primeira vez que o IFSul contribuiu com o enfrentamento da pandemia do coronavírus na cidade, por meio de doações. Contado com esta entrega, 7.450 máscaras e mais de 170 litros de álcool já foram doados.