Prefeitura quer ampliar leitos de UTI em hospital de Tramandaí

O prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto encaminhou em conjunto com a direção do hospital da cidade e os prefeitos de Cidreira, Imbé e Balneário Pinhal a documentação legislativa para autorizar a compra de cinco novos leitos de UTI para positivados com Covid-19. Atualmente, o Hospital Tramandaí conta com 10 leitos de alta complexidade para pacientes em geral, e mais seis leitos destinados para quem necessita de internação em decorrência de doenças causadas pelo novo coronavírus.

No total, serão 21 leitos a disposição da comunidade. "Estamos buscando, em parceria com os demais municípios, essa ampliação dos leitos de UTI junto ao governo gaúcho e quero destacar também esta aquisição que visa o conforto aos nossos pacientes. Com a união dos 23 municípios que compõem a região do Litoral Norte, conseguimos esta qualificação para receber com mais conforto os usuários da instituição", destacou Gauto.