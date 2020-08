Mulher dá a luz em recepção de UPA na cidade de Novo Hamburgo

Um fato inusitado aconteceu na madrugada de segunda-feira na Unidade de Pronto Atendimento Centro (UPA), em Novo Hamburgo. O que era para ser um atendimento de rotina na emergência pegou os funcionários de surpresa, com o nascimento de uma linda e saudável menina.

Alessandra Martins da Silva, 37 anos, disse que chegou na unidade um pouco antes das 4h, acompanhada do irmão, pois estava com muita dor na região abdominal, achando que se tratava de um mal-estar do estômago. "Não tinha nada de contração, e foi diferente dos outros dois partos que eu tive, que daí eu sabia que estava grávida e acompanhei tudo", enfatiza Alessandra.

No momento em que fazia o cadastro para atendimento na recepção, ela sentiu uma dor forte no ventre. "Aquela dor forte foi aumentando, e senti uma pressão na barriga, e quando me acoquei ela veio", comenta a mãe, referindo-se ao nascimento da filha ali mesmo. A moradora do bairro Liberdade é mãe de dois adolescentes Mayck, 15 anos, e Rayane, 12 anos, ambos nascidos de parto normal.

A criança e a mãe foram imediatamente acolhidas pela equipe da UPA Centro, que não mediu esforços para melhor acomodá-las até que fossem encaminhadas ao Hospital Municipal, onde permaneciam até a manhã de terça-feira. Eloísa nasceu com 2.835 kg e 48 cm, e passa bem. "Fui muito bem atendida por todos", destaca. Trata-se do primeiro parto realizado na UPA desde a sua inauguração, há cerca de dois anos.