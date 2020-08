Com obras em diferentes setores, balneário Cassino, em Rio Grande, recebe investimentos da prefeitura

O titular da secretaria do Cassino, em Rio Grande, Miguel Satt, fez um amplo balanço sobre iluminação e os investimentos da refeitura nesta área no balneário e nos bairros adjacentes, cujas melhorias acabam favorecendo outro aspecto: a segurança de quem mora ou frequenta o local o ano inteiro. A melhoria na qualidade da iluminação pública foi destacada por ele.

Um dos maiores investimentos da prefeitura no balneário foi com a extensão da iluminação pública na ciclovia ERS-734, no bairro Bolaxa. Cerca de dois quilômetros sofreram intervenção e a iluminação com 91 pontos de luz. Hoje, ciclistas ou amantes de uma boa pedalada, têm desfrutado de passeios noturnos com muito mais segurança e num percurso ainda maior.

O secretário do Cassino acrescenta que está em execução a extensão de iluminação pública na ciclovia da Avenida Atlântica, a partir do riacho, onde já estão instalados seis pontos com luminárias em funcionamento, sendo que o total são 30 pontos. "Estamos no início dos trabalhos, o que ainda vai demandar mais um tempo para conclusão desses 30 pontos. No final, haverá a qualificação da ciclovia por, aproximadamente, 600 metros", explicou.

Outras obras já estão concluídas ou estão sendo construídas no Cassino com benefício direto à população local. A mais recente é a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) 24 Horas Dr. Cesar Chiaffitelli. Além dela, a ampliação da ciclovia da Avenida Atlântica, a execução de drenagem em várias ruas do balneário e obras em escolas se destacam. As Eliezer Carvalho Rios, na eua Erechim (100% concluída) e a ABC IX, esta última ainda em construção, são dois exemplos na área educacional. Na área de lazer, há a academia ao ar livre, também localizada na Avenida Atlântica.