Bento faz simulação para eventos na pandemia

Um dos segmentos mais afetados com a pandemia do novo coronavírus - o mercado de eventos profissionais - deu seu primeiro passo para a retomada de forma responsável. Foi realizado nesta semana o primeiro treinamento envolvendo a simulação de um evento no país. A atividade ocorreu no Pavilhão F do Parque de Eventos, de portas fechadas.

O treinamento foi exclusivo para profissionais do setor previamente inscritos. A estrutura da Movelsul Brasil, que já estava montada desde março, quando a pandemia chegou ao País, foi cedida gratuitamente para a ação. A capacitação cumpriu com todos os protocolos da bandeira laranja, respeitando teto de ocupação, uso de máscaras, aferição de temperatura corporal, distanciamento controlado e dispositivos com álcool em gel.

Foram simuladas situações que envolvem desde estacionamento, recepção, credenciamento, passagem dos visitantes por estandes e cerimonial, de forma a testar e demonstrar os protocolos de segurança desenvolvidos pelo grupo Live Marketing, apresentados recentemente ao governo do Estado

O projeto foi idealizado pela consultora Vaniza Schuler e coordenado pelas equipes dos Convention & Visitors Bureau (CVB) de Bento Gonçalves, Gramado e Porto Alegre, sendo este último que apresentou o projeto preliminar, engajando então várias entidades do setor. Para a presidente do CVB de Bento, Gabrielle Signor Rodrigues, a simulação foi um sucesso. "Ficamos contentes com a agilidade de todos os parceiros, que tornaram possível o pioneirismo da cidade de Bento Gonçalves. Recebemos visita da Vigilância Sanitária durante o teste e, com certeza, daqui vamos evoluir muito no estabelecimento de protocolos que apoiem a retomada de feiras, congressos, seminários entre outros eventos segmentados com segurança", ressalta Signor.