Estação Ferroviária de Carlos Barbosa passará por obras de revitalização

O projeto de requalificação do prédio da Estação Ferroviária de Carlos Barbosa está prestes a sair do papel. Situado no coração da cidade, o local tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal foi construído em 1908 e restaurado em 2000, sendo um dos mais belos cartões postais da cidade.

A reforma é necessária visto que o espaço não possui condições mínimas de segurança, impossibilitando seu uso. Com isso, o restauro do prédio histórico é uma das metas, principalmente pela importância histórica do prédio e pelo número de turistas que visitam o local. Ao longo do tempo, projetos foram apresentados à população e com sugestões dos barbosenses foram feitas adequações no plano e encaminhado ao Legislativo para votação. Por unanimidade dos vereadores o projeto foi aprovado, e na sequência, a prefeitura enviou a Brasília, o qual também foi aceito no Ministério da Cultura no valor de R$ 4.608,326,68.

A partir disso, começou o processo de captação de recursos. Em visita a várias empresas, o município captou R$ 780 mil doados pelo Grupo Tramontina e R$ 150 mil, junto ao Grupo Gerdau, totalizando os R$930 mil que permite que a primeira etapa da obra seja iniciada. Quando entregue à comunidade, o espaço contará com auditório, sala de exposições, depósito, banheiros, completa acessibilidade e segurança.

A expectativa da prefeitura é que dentro de 50 dias as obras de requalificação do prédio saiam do papel e possam se tornar realidade. Para que as máquinas entrem em operação, a secretaria de Cultura do município ainda aguarda um aval técnico da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura para, enfim, começar os serviços.