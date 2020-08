Defesa Civil retira famílias de casa em Caxias do Sul

A Defesa Civil de Caxias do Sul percorreu, no início desta semana, as áreas do município que podem ser atingidas com o rompimento da barragem Passo do Meio de São Francisco de Paula. Duas propriedades na localidade de Rincão do Meio (próximo à Mulada/Criúva) foram localizadas às margens do Rio das Antas, sem moradores. Entretanto, os imóveis foram lacrados e os proprietários notificados do perigo.

O coordenador da Defesa Civil, Alexandre Bortoluz e o secretário da Segurança Pública e Proteção Social, Hernest Larrat dos Santos (Junior) sobrevoaram a represa e as áreas próximas para conferir o andamento dos trabalhos. "Por cima, se tem a real noção da área total e aonde há edificações. Com esse levantamento aéreo, garantimos que são apenas as duas propriedades já notificadas", informa Bortoluz.

No final de julho, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta em razão da detecção de percolação no corpo da barragem Passo do Meio, em São Francisco de Paula. Conforme comunicado emitido pela empresa, "as circunstâncias ocorridas fazem com que devam se precaver e colocar em ação as diretivas de atuação emergencial relacionadas à proteção e defesa civil, levando em consideração o conteúdo de sua cópia do Plano de Ação de Emergência da barragem Passo do Meio e os respectivos Mapas de Inundação".

O alerta foi enviado para moradores de Antônio Prado, Bom Jesus, Campestre da Serra, Caxias do Sul, Flores da Cunha, Monte Alegre dos Campos, Nova Pádua, Nova Roma do Sul, São Francisco de Paula, São Marcos e Vacaria. Em outras cidades, famílias que moram às margens do rio também foram retiradas até que haja liberação por parte dos órgãos.