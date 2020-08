Prefeita de Pelotas avalia como positivo o lockdown na cidade

Depois de quase trs dias em lockdown, a cidade de Pelotas reabriu parte dos estabelecimentos no incio da tarde desta tera-feira. O fechamento, que comeou s 20h do sbado, teve como principal objetivo frear a disseminao do novo coronavrus na cidade, que levou os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) a 90% da capacidade total.

A prefeita Paula Mascarenhas, informou que, no fim de semana, a cidade conseguiu alcanar 78,4% de ndice de isolamento social, o que no era registrado desde maro. "Cheguei, em alguns momentos, a ficar emocionada com as fotos que me enviavam, no fiquei feliz, pois eu gosto de ver as ruas cheias em tempos normais, mas percebi o quanto o povo de Pelotas sabe ser solidrio, ter empatia, se colocar no lugar do outro; fiquei orgulhosa de ser pelotense", disse a gestora municipal.

A prefeita comentou que o percentual a que se chegou s foi possvel com a medida extrema e, segundo ela, este era o maior objetivo. "Sei que o perodo, cientificamente, no impacta muito, mas eu queria buscar a conscientizao da comunidade quanto a este ndice, que j tnhamos atingido l no incio da pandemia e s conseguimos, neste ms, com o lockdown", analisou.

Na sequncia, Paula assinalou que Pelotas no vai conseguir manter o mesmo isolamento com o retorno das atividades, e pediu a ajuda de todos a fim de que no se volte ao patamar de 40%, pois considerado como muito baixo pela prefeitura. Sobre um novo bloqueio, Paula antecipou que vai se reunir com as frentes, que operaram o fechamento da cidade, com a meta de avaliar os dois dias e meio e, tambm, examinar os prximos dias da pandemia no municpio. "No desejo de nenhum gestor fazer um lockdown, parar a vida das pessoas, por isso preciso da contribuio da populao quanto ao isolamento, mas, se for necessrio, iremos organizar um novo lockdown", explicou a prefeita.

A chefe do Executivo tambm salientou a urgente necessidade de contratao de equipes mdicas para abrir mais leitos de UTI. Hoje, a prefeitura tem alugados 30 leitos intensivos, prontos, que aguardam os profissionais para serem abertos e comearem a operar. "Temos 30 leitos de UTI esperando equipes de sade, no estamos de braos cruzados; estamos trabalhando muito e espero trazer uma notcia positiva nos prximos dias", destacou Paula.