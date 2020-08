Estrutura de hospital de Santa Rosa é leiloada

A administração do Hospital Vida & Saúde (HVS), de Santa Rosa, arrematou em leilão público a estrutura do Hospital Dom Bosco, que também fica na cidade. Arrematada no valor de R$ 9.354.000,00, a estrutura representa mais um importante investimento na expansão do hospital da cidade. O leilão contou com 15 lances. O pagamento da estrutura ocorrerá de forma parcelada, com entrada e dividida em 30 vezes.

Com duas unidades gerenciadas pelo Vida & Saúde - a Saúde Mental e a Unidade Especializada em Problemas Respiratórios e Covid - o Hospital Dom Bosco passa a ser gerenciado em sua totalidade pelo HVS. O leilão abrangeu as instalações de quatro pavimentos, totalizando 5.439,08 metros quadrados, além de equipamentos hospitalares e móveis.

Após o leilão, o presidente e a diretora-geral agradeceram o empenho das forças vivas do município para que o investimento fosse viabilizado, além do apoio do Executivo e do Legislativo. Ainda com foco no controle da pandemia, o Vida & Saúde começa a pensar na remodelação do Plano Diretor do Hospital, que será projetado pelas equipes técnica e de infraestrutura, agregando a estrutura do Dom Bosco.