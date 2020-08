São Leopoldo seleciona 60 projetos culturais

A secretaria municipal de Cultura e Relações Internacionais de São Leopoldo selecionou 60 propostas culturais da cidade. Esses projetos irão receber, no total, R$ 90 mil de forma emergencial para artistas do município. Cada projeto irá receber R$ 1,5 mil.

A seleção respeitou os critérios de seleção a entrega de todos os documentos solicitados em edital e a renda mensal média dos últimos sete meses. Os selecionados devem providenciar o Termo de Credenciamento, e assim seguir com as devidas contratações. O apoio financeiro tem como fonte recurso próprio do município, através do Fundo Municipal da Cultura. Os projetos selecionados podem ser conferidos no site da prefeitura.

De acordo com o titular da secretaria, Pedro Vasconcellos, anualmente são lançados editais do Fundo Municipal da Cultura que servem para fomentar a cadeia produtiva artística de todos os grupos das diferentes linguagens artísticas e das diferentes expressões. Vasconcellos também informou que informações referentes aos recursos para o setor cultual provenientes da Lei Aldir Blanc, lei federal emergencial, devem ser anunciadas nas próximas semanas e devem contemplar todos os artistas da cidade.