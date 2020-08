App monitora público em lojas de Venâncio Aires

A preocupação e as ações para evitar a disseminação do coronavírus foram intensificadas em Venâncio Aires. Para tanto, a utilização do sistema de mapeamento inteligente, que foi implementado em 20 de maio tem sido um grande aliado para mapear a circulação de possíveis infectados com o vírus e controlar o acesso de clientes a estabelecimentos, evitando aglomerações.

A utilização do sistema bateu recorde de check-ins na sexta-feira passada. No total, 4.362 entradas em estabelecimentos foram registradas somente neste dia. Além disso, a média diária também tem sido bastante significativa, chegando a 3.234 cadastros. O número expressivo se deve ao fato de que a mesma pessoa pode registrar diversas entradas e saídas de locais diferentes ao longo do seu dia.

No total, já são 23.182 pessoas cadastradas. Além disso, são 140 estabelecimentos já estão credenciados entre academias, órgãos públicos, indústrias, comércio, restaurantes, lancherias. A ferramenta registra a entrada dos clientes via CPF ou que fazem auto check in através da leitura do QR Code em seus próprios smartphones.

O gerente de uma loja da cidade, Tiago Maracci, destaca que no estabelecimento a ferramenta passou a ser utilizada há quase 90 dias. "No início teve uma certa resistência dos nossos clientes, mas depois foram entendendo e os colaboradores que fazem os registros nas duas entradas estão bem instruídos para explicarem a finalidade de registrar a entrada do cliente, que está se acostumando e hoje vem funcionando super bem. É um sistema elogiável, assim como sua implantação no município", afirmou.

Pessoas de diferentes municípios realizaram check ins em estabelecimentos do município nos últimos dias, como de Boqueirão do Leão, Santa Cruz, Lajeado, Cachoeira, Porto Alegre, Santa Clara do Sul. Os registros são importantes para mapear onde e com quais pessoas um possível infectado - que pode em seguida testar positivo para a doença - com quem contato e onde circulou. Com isso, a estratégia de controlar a disseminação se torna mais fácil e ágil.