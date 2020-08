Hospital Santa Cruz recebe equipamentos doados por cooperativa

Representantes da Cooperativa de Crédito Sicredi Vale do Rio Pardo visitaram o Hospital Santa Cruz (HSC) para conhecer os equipamentos adquiridos com os recursos doados pela cooperativa via Fundo Social. O montante, no valor de R$ 114.804,00, foi utilizado na compra de três monitores multiparamétricos, três camas hospitalares elétricas especiais para UTI e três colchões, destinados para a Unidade de Cuidados Respiratórios (Covid-19) do HSC.

Além da instituição, também foram beneficiados com a doação de R$ 114.804,00 para a compra de equipamentos os hospitais Ana Nery, de Santa Cruz do Sul, e São Sebastião Mártir, de Venâncio Aires. A destinação do Fundo Social em 2020 para a área da saúde foi tomada pela entidade em assembleia.