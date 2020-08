Hospital de Tramandaí recebe novo mobiliário

A soma de esforços dos 23 municípios do Litoral Norte gaúcho garantiu a compra de novas cadeiras e poltronas estofadas ao Hospital Tramandaí. A doação foi aprovada em assembleia de forma unânime pelos 23 prefeitos da região.

O investimento total por parte da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte) somou R$ 19,5 mil. O hospital é a referência microrregional para os municípios de Imbé, Tramandaí, Balneário Pinhal, e Cidreira, totalizando uma população de pelo menos 75 mil habitantes.

Além disso, é o único hospital com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal na região, sendo referência em Gestação de Alto Risco para os 23 municípios do Litoral Norte. "Isso justifica o pequeno e necessário investimento feito coletivamente pela região. Por aqui passam diariamente muitas pessoas, inclusive gestantes, que precisam desta humanização no acolhimento primário", disse Pierre Emerim, prefeito de Imbé e presidente da associação.