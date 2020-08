Flores da Cunha adquire mais 500 kits de testes rápidos

A prefeitura de Flores da Cunha autorizou a compra de 500 kits de testes rápidos para Covid-19. A expectativa é que o material seja entregue no prazo de 15 dias, auxiliando assim o trabalho das equipes do Sistema Único de Saúde (SUS) no diagnóstico de infecções pelo novo coronavírus.

O investimento com está nova remessa é de R$ 17.450,00. Até o momento foram aplicados 1.246 testes rápidos no município, sendo que 1.111 foram negativos. O município adquiriu com recursos próprios 700 testes rápidos, e 1.120 unidades foram encaminhadas pelo governo federal/estadual. Além de todos os pacientes do SUS, os testes estão sendo realizados nos trabalhadores dos serviços essenciais, e nos próximos dias vão ser utilizados para verificação dos colaboradores do comércio de rua (conforme agendamento e regramento que está sendo elaborado com as entidades de classe).