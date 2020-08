Fechadas, escolas de Garibaldi recebem melhorias

A pandemia do coronavrus est mantendo crianas e adolescentes longe das salas de aula. Com isso, a prefeitura de Garibaldi decidiu investir na melhoria de alguns educandrios, deixando a infraestrutura cada vez melhor e pronta para o retorno das aulas presenciais.

Diversas instituies de ensino esto recebendo melhorias, desde reformas estruturais, at novos equipamentos e materiais adquiridos, como mveis, equipamentos e brinquedos, totalizando investimento de, aproximadamente, R$ 1,8 milho.

Aescola Nossa Senhora da Glria passou a contar com refeitrio, alm de reformas realizadas na cozinha e rea de servio, com aquisio de mveis, substituio do piso do corredor, impermeabilizao das paredes e troca do forro interno do pavilho, que ainda teve o telhado substitudo. J na Madre Justina Ins, est em construo a quadra coberta, foi instalado laboratrio de informtica, adquiridos mveis para refeitrio, equipamentos de cozinha e jogos pedaggicos para uma das oficinas do contraturno escolar.

Asescolas infantis tambm esto recebendo melhorias. Localizada no bairro Fenachamp, a Semeando o Futuro est sendo ampliada, ganhando mais trs salas de aula, banheiro e depsito, para atender mais 50 novas vagas. Foi realizada pintura interna e externa naescola Espao Aprender, onde ainda houve readequao e aquisio de mveis para padaria. J na Criana Esperana, as reformas esto em fase final, contando com a substituio do piso externo, com rampas de acessibilidade, troca da cerca e construo de muro, adaptao de uma nova sala de aula, construo da brinquedoteca, pintura interna e externa, e construo de solrio para bebs, com acesso do berrio.