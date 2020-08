Hospital de Novo Hamburgo vira referência para atendimentos pediátricos

A partir desta quarta-feira, a emergência do Hospital Regina, em Novo Hamburgo, passa a ser a referência de atendimentos da pediatria hamburguense para doenças respiratórias. Assim, crianças com até 12 anos incompletos que apresentem problemas respiratórias devem ser encaminhadas ao Regina e não mais para as Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

Já os adultos com sintomas de doenças respiratórias devem seguir procurando as unidades básicas de saúde de sua referência. Lá, o médico avalia e pode descartar a possibilidade de Covid-19 por exame clinico, encaminhar para isolamento domiciliar com a recomendação de que retorne imediatamente diante de qualquer piora em algum quadro; ou ainda encaminhar para o Centro Covid-19 instalado junto ao Hospital Municipal.