PPP da Corsan deve garantir R$ 22 milhões a Venâncio Aires

Uma repactuação do contrato assinado, em 2010, com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) pode garantir quase R$ 22 milhões em recursos para obras e projetos em Venâncio Aires. Trata-se de uma parceria público-privada (PPP) com a estatal, com a qual está em vigor um contrato de 25 anos e o objetivo, de acordo com o desejo da estatal é prorrogar para mais 30 anos. O projeto da PPP deve ser enviado ao Legislativo municipal em breve.

Com a previsão do lançamento do edital ainda neste ano para os seis lotes de municípios, cujo Venâncio integra o grupo junto com Lajeado, Santa Cruz, Estrela e Cachoeira do Sul, a prefeitura já está com o projeto formatado no qual está previsto a destinação anual de R$ 100 mil durante 15 anos. Estão englobados o projeto de recuperação das nascentes do Arroio Castelhano;controle e monitoramento da qualidade da água das associações de redes hídricas; patrocínios culturais para eventos; anistia da antecipação do recurso de R$ 800 mil do Fundo de Gestão Compartilhada utilizado para macrodrenagem no bairro Santa Tecla; além de parcial do lucro de água e esgoto que pode alcançar cerca de R$ 9,5 milhões; e o aporte de R$ 4 milhões para pavimentações.

Segundo o prefeito Giovane Wickert, é aguardada uma posição do governo federal se as PPPs são para 30 ou 40 anos, sendo que o contrato atual é de 25 anos e já se passou o período de 10. "Com tudo isso alinhado, teremos uma celeridade nas obras de esgotamento, com uma universalização do sistema no município", afirmou