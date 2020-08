Cercamento eletrônico em Imbé ganha a parceria de empresas

Um dos vetores do programa Imbé Mais Seguro, o plano municipal de segurança pública da cidade, é a parceria com empresas privadas de vigilância e monitoramento patrimonial. Para alinhar essa parceria, o titular da secretaria municipal de Segurança Pública e Trânsito, Marco Antonio Silva, concluiu a visita a seis empresas de vigilância e monitoramento patrimonial instaladas na cidade. Ele entregou aos responsáveis placas e adesivos que serão expostos nas sedes e nos veículos das empresas.

Todas que formalizaram a parceria estão com a documentação em dia, incluindo o alvará de funcionamento fornecido pelo Grupamento de Supervisão de Vigilâncias e Guardas, órgão ligado a Brigada Militar e responsável por licenciar e fiscalizar as empresas de segurança privada desarmada. "Estar com a documentação regularizada é um dos requisitos exigidos pro nós para confirmação da parceria", explica o secretário

As empresas de vigilância e monitoramento patrimonial têm sido parceiras da Guarda Municipal. Sempre que necessário o órgão de segurança municipal é acionado através do contato direto estabelecido entre os vigilantes e a Central de Operações. "Formamos uma grande rede de trabalho em prol da segurança pública, onde nossos parceiros da vigilância patrimonial são fundamentais", finaliza o secretário.