Ruas de São Leopoldo recebem nova iluminação

A prefeitura de São Leopoldo, através da secretaria municipal de Mobilidade e Serviços Urbanos, fez a substituição de 106 lâmpadas de iluminação pública, na rua Cora Coralina e na avenida Manoel José Brás, no bairro Santos Dumont. As lâmpadas de vapor de sódio 250w foram tocadas por lâmpadas de LED com 150w de potência vapor.

O sistema de LED tem uma durabilidade maior, garante economia de energia elétrica em até 60% e possui maior eficiência na iluminação. Estas ações fazem parte do programa Cidade Iluminada, que já investiu mais de R$ 5 milhões, qualificando a iluminação pública de forma permanente com a implementação do sistema de lâmpadas de LED. Sete bairros e oito avenidas já foram contempladas. A previsão é ampliar o sistema para todas as avenidas até o final de 2020.