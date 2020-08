Conselho Tutelar monitora atividades escolares em Erechim

Numa ao conjunta entre Conselho Tutelar de Erechim, secretaria municipal de Educao e 15 Coordenadoria Regional da Educao, esto sendo localizados e identificados os alunos que no esto retirando as tarefas ou realizando as atividades remotas proporcionadas pelas escolas pblicas da cidade. Os estudantes do municpio seguem com aulas no presenciais devido pandemia. Durante esse tempo, atividades foram disponibilizadas, tanto virtualmente, quanto entregues impressas aos alunos com o propsito de motivar, incentivar e comprometer o aluno.

A 15 Coordenadoria de Educao e a secretaria de Educao observaram que h casos de que os alunos nocumpriram com as tarefas entregues pelas escolas durante o perodo. Por isso, estabeleceu uma parceria com o Conselho Tutelar de Erechim para realizar a busca ativa destes estudantes e notificao de seus responsveis legais.

As escolas informam os dados sobre os alunos que no esto cumprindo as atividades propostas em casa e o Conselho Tutelar faz o contato com a famlia da criana. Caso no obtenha sucesso, encaminha a notcia de fato ao Ministrio Pblico para que se tenha conhecimento da situao. Mesmo sem aula presencial os estudantes precisam manter as atividades em dia para que no percam o vnculo com a escola.