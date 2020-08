ENSINO SUPERIOR Notícia da edição impressa de 11/08/2020. Alterada em 11/08 às 03h00min Pesquisa da Feevale monitora situação do esporte no RS

Pesquisadores da área do esporte buscam mapear o impacto da pandemia de coronavírus no segmento. O estudo "O impacto da Covid-19 nas empresas de prestação de serviço em atividades físicas e esportivas no Estado do Rio Grande do Sul" é desenvolvido pelo curso Educação Física da Universidade Feevale, em parceria com o grupo de Gestão em Educação Física da Universidade Federal de Pelotas (UFpel), e apoio do Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul.

Conforme o professor da Feevale Marcelo Curth, a investigação trata da operação e do planejamento das empresas, considerando as finanças, os recursos humanos e os novos produtos e serviços identificados por conta do período de escassez em termos de receita. "É uma grande oportunidade para que possamos entender o impacto da pandemia nos negócios deste segmento, possibilitando às empresas resultados que possam direcionar as estratégias futuras de reposicionamento ou manutenção dos negócios, tendo como base dados em nível estadual e, em um segundo momento, em nível nacional", destaca.

Podem responder à pesquisa entidades do segmento de prestação de serviço em atividades física e esportiva de todo o Estado, como clubes, academias, escolas esportivas, entre outras. Para participar, basta preencher o formulário eletrônico, disponível em forms.gle/Z6Lj2hHHmw9ThSCp7 até o dia 31 de agosto.