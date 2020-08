Comitê deve monitorar dados da região sul do Estado

A Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul) realizou, nesta segunda-feira, uma reunião para discutir a situação da pandemia do novo coronavírus na região. A videoconferência teve como pauta a formação do comitê técnico regional, que será responsável por emitir relatórios e boletins acerca da situação do avanço do vírus na região.

Outra finalidade da comissão é propor protocolos sanitários de acordo com as realidades do sul do Estado e de cada município. Para a definição dos integrantes do grupo é aguardado o decreto do governo estadual referente ao tema, que deve ser publicado nas próximas horas. "O papel do gestor público é ouvir todos os lados, estabelecer diálogos, e conciliar projetos possíveis. Minha posição é a de que devemos partir de dados objetivos, sobre a situação da ocupação de leitos e avanço dos casos de Covid, levando em conta também o contexto da comunidade, para, então, decidirmos que medidas adotar e que poderão contar com adesão da população", disse a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas.

Será papel dos comitês regionais apresentar recursos das atualizações de bandeiras do Distanciamento Controlado, com base em dados sobre a situação do sistema de saúde, novos casos e número de óbitos por Covid-19. O governo do Rio Grande do Sul terá até 48 horas para apreciar as propostas enviadas pelos Comitês Técnicos Regionais. Nos próximos dias, a Azonasul decidirá as representações que farão parte do Comitê, que poderá influenciar na próxima atualização das bandeiras, divulgada pelo governo do Estado, por meio do mapa preliminar, que é feito às sextas-feiras ao final da tarde.