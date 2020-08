Cresce o descarte de lixo em terrenos baldios de Taquara

Mesmo com a regularidade dos servios de coleta de lixo e do recolhimento de podas, a quantidade de lixo encontrado jogado em via pblica e terrenos baldios tem preocupado rgos da prefeiturade Taquara. Essa prtica de alguns taquarenses, alm de ser nociva a sade, tambm passvel de multa e outras penalidades, previstas por lei.

Para amenizar o problema de descarte irregular de lixo, a secretaria Municipal de Meio Ambiente est constantemente realizando mutires de limpeza em diversos bairros do municpio, recolhendo mveis velhos, pedaos de madeira, entulhos de construo, entre outros resduos slidos que so abandonados irregularmente. Em uma dessas aes, a equipe do Instituto Vitria, parceiro da prefeitura na limpeza de ruas e outros servios de manuteno, esteve na rua Francisco Emlio Mller, no bairro Jardim do Prado, e recolheu uma infinidade de material slido, como sofs, pias, armrios, restos de construo e pedaos de madeira, alm de realizar a roada dos terrenos que estavam com mato alto.

Aps a limpeza da via pblica, a secretaria instalou uma placa na entrada da rua, alertando a comunidade que proibido jogar lixo em toda a sua extenso, visando evitar problemas maiores, como a proliferao de insetos, roedores e outros animais peonhentos. E informando que o descarte irregular de lixo est sujeito a multa. Quem quiser denunciar algum descarte irregular de lixo, ou precisar de mais esclarecimentos referente a forma correta de fazer o descarte de mveis em desuso, restos de entulho ou outros resduos slidos, deve entrar em contato com a pasta para receber orientaes