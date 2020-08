E-commerce na Região Metropolitana registra aumento de 87,2 na pandemia

Não é novidade que o comércio eletrônico no Brasil está crescendo cada vez mais, devido ao isolamento social provocado pela Covid-19. Na região metropolitana de Porto Alegre, por exemplo, o setor faturou R$ 236,2 milhões, em junho de 2020.

Ao comparar com o mesmo mês do ano passado, o setor cresceu 87,2% na região, quando teve faturamento de R$ 126,1 milhões. Os dados são do estudo do Movimento Compre & Confie, que também revela a quantidade de pedidos realizados: 629,4 mil, alta de 90,5% ante junho de 2019 (330,4 mil pedidos).

O estudo mostra que em junho, 62,4% das compras online foram realizadas por mulheres, enquanto os homens representaram 37,6%. Neste mesmo período, o valor do tíquete médio das compras foi de R$ 375,30. Na região, os cinco segmentos que mais faturaram nessa mesma base de período foram: telefonia (14%); entretenimento (11%); eletrodomésticos e ventilação (12,6%); moda e acessórios (11,7%); e informática e câmeras (9,9%).