Hospital de Canoas recebe nova sala para profissionais da linha de frente

Para renovar as energias daqueles que estão trabalhando na linha de frente do combate à Covid-19, os Arquitetos Voluntários realizam mais uma revitalização, desta vez no Hospital Universitário de Canoas. Os profissionais de saúde atuantes no complexo hospitalar receberão duas salas de descompressão mais uma copa para lanches, totalmente projetadas pelo time de profissionais de arquitetura. A entrega está marcada para esta quarta-feira.

"Nosso objetivo é entregar essas novas áreas de descompressão que servirá para o relaxamento e descanso. A nossa meta também é que outros hospitais e postos de saúde recebem estes espaços, que são necessários para o bem-estar dos profissionais da saúde nesse momento delicado que a Capital e os demais municípios estão vivendo. Esperamos também que essa ação seja adotada em outras cidades do Estado e demais regiões do país", ressalta a arquiteta Daniela Giffoni, que participou do projeto.