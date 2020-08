Santa Clara do Sul recebe investimentos para revitalizar vias

A secretaria de Infraestrutura de Santa Clara do Sul est realizando uma srie de obras com o objetivo de melhorar a infraestrutura urbana e rural. Entre os servios em andamento est a construo de uma galeria e a canalizao nas ruas Ottmar Jacob Ely e Anadir Teresinha Mantelli, solucionando uma demanda antiga dos moradores que enfrentavam problemas de inundaes em perodos de chuva intensa. Outro trabalho de drenagem foi realizado na rua Francisco Alfredo Adams, no bairro Parque das Flores, onde alguns pontos tambm sofriam de alagamentos.

O Departamento de Obras tambm est trabalhando na terraplenagem da rea que fica ao lado da praa do bairro Parque de Flores, antigo Loteamento Andreza. O local receber uma academia ao ar livre e ter a estrutura da pracinha revitalizada, inclusive com uma rea verde. Ainda ser feita a recuperao do campinho, com a instalao de uma cerca nova e a troca da areia da quadra por grama.

Outro servio a roada e a manuteno das estradas gerais do municpio, garantindo uma boa trafegabilidade e segurana aos motoristas. Na prxima semana, o trabalho de recuperao das estradas ser estendido parte alta do municpio e, logo depois, s vias secundrias.

Tambm est em andamento a obra de pavimentao da rua Ambile Maria Piacini. O asfaltamento realizado num trecho de 419,31 metros de extenso entre a rua Silvestre Adolfo Gregory e o limite do lote de propriedade do municpio onde est sendo construda a nova Escola de Educao Infantil. No momento a empresa vencedora da licitao est finalizando a drenagem pluvial e preparando a base para posteriormente receber a camada asfltica. A pavimentao integra uma sequncia de obras que esto sendo realizadas no sentido de desenvolver ainda mais o municpio.