Frigorífico seleciona trabalhadores de Estrela para vagas

A empresa Minuano vai selecionar trabalhadores de Estrela para atuarem na sua unidade de Lajeado. As entrevistas serão realizadas na quarta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 17h. As vagas são para contratação imediata. A seleção vai ocorrer junto à sede da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo, localizada na rua Pinheiro Machado, 319, Centro, no prédio da antiga Polar.

As entrevistas e avaliação dos currículos vão obedecer a todas as normas de segurança em razão da pandemia, sendo obrigatório o uso de máscara por todos os candidatos. Também será limitado o número de pessoas no local e obedecido o distanciamento mínimo na fila. Os candidatos devem estar munidos de currículo e documentação pessoal. A equipe secretaria municipal do Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, numa parceria com a empresa, está disponível para auxiliar os candidatos que tiverem alguma necessidade em relação ao currículo e documentação.