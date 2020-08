Em um ano, abertura de empresas cresce 32,6% em Esteio

O ato pioneiro de Esteio de ser a primeira cidade do Brasil a adotar, em forma de lei, a poltica de Liberdade Econmica completa um ano este ms. Neste perodo, o incentivo abertura de empreendimentos permitiu que o municpio tivesse um aumento de 32,6% no registro de novas empresas em relao ao mesmo perodo do ano anterior. Desde agosto de 2019, foram inscritos 850 novos negcios, contra 641 dos 12 meses anteriores.

Mais da metade dos estabelecimentos registrados desde a entrada em vigor do texto (53,5%) pde aproveitar um dos principais benefcios da lei, que foi abrir portas sem necessidade de fazer qualquer tipo de comunicao prefeitura, sem precisar solicitar alvar ou pagar a taxa de Licena de Localizao, de Fiscalizao de Estabelecimento e de Atividade Ambulante. Isso porque essas empresas (455 no total) integram um dos 348 setores da Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE) enquadrados, de acordo com a legislao municipal, como atividades de baixo risco.

Para os 660 ramos do CNAE classificados como de mdio risco, a prefeitura emite, logo aps a comunicao da abertura do negcio, um alvar de funcionamento pelo prazo de 12 meses, perodo no qual o empresrio pode encaminhar os licenciamentos necessrios. As 310 atividades definidas como de alto risco tambm so beneficiadas, pois as equipes de licenciamento contam com mais tempo para atender as demandas de maior complexidade.

"Um ambiente favorvel de negcios estimula a abertura de novas empresas, a gerao de empregos e, por consequncia, o crescimento do municpio. isto que alei est fazendo em Esteio, aliada a diversas outras legislaes e iniciativas", comentou o prefeito Leonardo Pascoal. O municpio deve receber mais empresas nos prximos meses. Isso porque o distrito industrial, localizado ao lado do Parque de Exposies Assis Brasil, est com obras em andamento.