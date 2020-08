CORONAVRUS Notcia da edio impressa de 11/08/2020. Alterada em 11/08 s 03h00min Caxias do Sul vai aumentar a testagem para a Covid-19 com programa estadual

Com objetivo de ampliar a testagem para diagnosticar casos da Covid-19 pelo mtodo RT-PCR no estado do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, que o maior municpio do Interior gacho, far parte do projeto Testar RS. Dessa forma, alm dos profissionais e idosos residentes em instituies de longa permanncia de idosos, profissionais da sade e contactantes de casos confirmados da Covid-19 pelo exame, sero testados todo os indivduos que preencham a definio de sndrome gripal (SG).

Considera-se SG quando a pessoa apresenta quadro respiratrio agudo, caracterizado por pelo menos dois dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabea, tosse, coriza, distrbios olfativos ou distrbios gustativos. A secretaria municipal da Sade (SMS) ainda no recebeu os kits para incio das testagens. "Estamos aguardando uma reunio com a 5 Coordenadoria para definio de fluxos e competncias. Temos a capacidade de realizar 1,2 mil testes semanais, contudo, no realizamos a capacidade total de diagnsticos por falta de insumos, os quais no so encontrados no mercado para a venda, dependendo assim de repasses do Laboratrio Central do Estado", afirma o diretor-geral da secretaria, Mrio Gregoire Taddeucci.

O aplicativo do projeto Dados do Bem serve tanto para coleta quanto processamento de informaes, incluindo o resultado dos testes. Alm disso, com a ferramenta ser possvel realizar a ampliao da testagem da populao gacha com o rastreamento de casos. O app pode ser baixado por qualquer cidado de forma gratuita.

Ele alimentado com todos os locais de realizao de testes, facilitando o acesso do usurio, com a disponibilidade de agenda para coleta no local mais prximo da sua residncia. "At lanarmos o programa, o Estado fazia, em mdia, 1.000 exames dirios de RT-PCR. Agora, vamos para oito mil dirios. Estamos dando mais um passo para intensificar o rastreamento", destacou o governador Eduardo Leite, ao anunciar a parceria.