Bento Gonçalves fechou 2,3 mil vagas de emprego formal

Setor que mais contribuiu com desligamentos na pandemia foi a indústria, com menos 1.073 trabalhadores /JOSÉ PAULO LACERDA/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Desde março, o saldo entre contratações e demissões em Bento Gonçalves tem registrado números negativos que, no acumulado até junho, mostram o fechamento de 2.303 vagas formais. São os efeitos da pandemia no mercado de trabalho, aponta estudo do Observatório da Economia (Oecon), a partir dos dados liberados no final de julho pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O estudo foi apresentado após a compilação dos dados dos mais diferentes setores econômicos da cidade, com seus impactos por conta do fechamento durante o segundo trimestre de 2020.

Os números analisados pelo observatório criado pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG) indicam que houve uma redução de 3% na quantidade de empregos formais de dezembro de 2019 (44.277) para junho de 2020 (43.093). São números próximos aos de dezembro de 2016, quando o país se encontrava em recessão econômica. "Se o ritmo de crescimento identificado de janeiro e de fevereiro tivesse permanecido, muito provavelmente em 2020 ultrapassaríamos o número de 2014, quando se obteve o ápice na cidade na geração de empregos formais", avalia um dos estudiosos do Observatório, o professor da Universidade de Caxias do Sul (UCS) Fabiano Larentis.

Entre março e junho, a indústria foi o setor que mais contribuiu para o saldo negativo (-1.073), representando 47% do total. Na sequência, aparecem o setor de serviços (-870) e o comércio (-284). Já em junho, a indústria voltou a ter saldo positivo (44), com serviços (-31), comércio (-18) e construção (-13) respondendo pelos maiores saldos negativos.

No início da pandemia, em março, os primeiros impactos foram sentidos com maior intensidade nos segmentos de fabricação de bebidas, de produtos alimentícios e de transporte e armazenagem, seguidos pelo comércio varejista e pelos serviços de alimentação. Em abril, pior mês do primeiro semestre, o somatório dos cinco segmentos com maiores saldos negativos foi de -756, com liderança para a indústria moveleira, um dos motores da economia da cidade.

Para também medir os desdobramentos da pandemia, o Observatório analisou as 10 atividades econômicas com maiores saldos positivos e negativos de admitidos e desligados em dois períodos distintos, de janeiro a junho e de março a junho. No primeiro semestre deste ano, o total negativo (-1.012) teve contribuição principalmente de serviços de alojamento (-236), alimentação (-193), fabricação de móveis (-147) e comércio varejista (-127). Na outra ponta, o saldo positivo foi de 106 empregos, devido principalmente às contratações do setor de fabricação de produtos de metal e de manutenção de equipamentos.

Essa conta quase dobra se analisada a partir dos dados coletados entre os meses de março a junho, atingindo saldo de -1.703 postos de trabalho. "Isso representa 74% do saldo total no mesmo período (-2.303)", observa Larentis. O professor também reforça que apenas seis setores tiveram saldos entre admissões e demissões iguais ou superiores a zero nesse mesmo período - fabricação de produtos químicos, fabricação de produtos de madeira, eletricidade e gás, serviços de escritório, agropecuária e outras atividades de serviços.