Cestas básicas são distribuídas às famílias em Gramado

A campanha Quarentena Sem Fome, em Gramado, concedeu mais de quatro mil cestas básicas para a comunidade entre os meses de abril e julho. A média de entrega é de 50 cestas por dia. A ação é promovida pela secretaria da Cidadania e Assistência Social, em parceria com a Defesa Civil.

O parâmetro de seleção das pessoas que receberão cada cesta é determinado por meio de uma entrevista técnica realizada pelos moradores junto a psicólogos e assistentes sociais. "Via de regra, esta conversa acontece por telefone justamente para evitar que as pessoas saiam de casa em função da pandemia. A nossa preocupação é com a proteção social", reitera o secretário da Cidadania e Assistência Social de Gramado, Ricardo Cazanova.

A entrega destas cestas é efetuada nas residências de cada família. Ou seja, o morador ou a moradora não precisa se deslocar para retirar o seu benefício. "Como se trata de uma cesta muito pesada e várias pessoas fazem uso de transporte público, pensamos na dificuldade que seria para se locomover com a sacola cheia de alimentos", pontua Cazanova.