Álcool gel produzido pela UFPel será distribuído em Pelotas

A secretaria de Assistência Social de Pelotas recebeu a doação de 145 litros de álcool em gel produzido pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). São 126 unidades de 200 mililitros e 60 frascos com 2 litros cada.

A coordenadora do Departamento de Proteção Básica da pasta, Raquel Nebel Moraes, afirmou que todos os produtos que chegam são distribuídos às famílias usuárias dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), junto com as cestas de alimentos, entregues periodicamente. Para a servidora, o álcool é um reforço nos recursos de higiene, a principal forma de conter o avanço do novo coronavírus, e muitos moradores dependem dessas doações. Pessoas ou empresas que possuam condições de contribuir com as famílias em situação de vulnerabilidade podem entregar alimentos, material de higiene, limpeza e agasalhos na secretaria (rua Marechal Deodoro, 404), das 8h às 17h.