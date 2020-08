Esteio inicia sétima fase de pesquisa sobre a Covid-19

O projeto de pesquisa "GPS Covid", em Esteio realizará na segunda e na terça-feira, em todos os bairros residenciais da cidade, a sétima rodada de coletas para o estudo. O objetivo da pesquisa é traçar, com base em dados do município, um perfil epidemiológico, genômico e clínico do novo coronavírus (Covid-19). A iniciativa é uma parceria da prefeitura com quatro instituições gaúchas de ensino superior (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (Ufcspa), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Unisinos e Feevale), envolvendo 49 pesquisadores.

Para a realização da pesquisa, iniciada no dia 18 de maio, os 13 bairros de Esteio foram subdivididos em 149 setores, cada um com 177 domicílios em média. Destes setores, 31 são escolhidos por sorteio. Neles, os pesquisadores definem, aleatoriamente, as casas onde as coletas serão feitas. Durante a visita às moradias, os integrantes do estudo, através de um aplicativo desenvolvido especialmente para ação, aplicam um questionário com o objetivo de identificar se os residentes apresentaram ou apresentam sintomas da doença, como febre, tosse e dificuldade para respirar, bem como informações sobre saúde, renda, cor da pele e idade, entre outros dados.

Além disso, os profissionais da saúde realizam a testagem rápida em todos os moradores da casa, coletando uma pequena amostra de sangue. A taxa de participação na pesquisa tem sido de 90% dos moradores de cada residência. Os resultados, obtidos em 15 minutos de espera, são tabulados e analisados com auxílio de algoritmos e modelos matemáticos complexos, e apresentados ao Executivo Municipal, permitindo ajustes nas ações de combate ao coronavírus. Pacientes que testem positivo para a doença recebem acompanhamento especial.