Esteio lança curso voltado para auxiliar micro e pequenos empresários da cidade

Terá início, nesta terça-feira, o curso Empreender 4.0, realizado em parceria entre a prefeitura e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Esteio (Acise), com o apoio da Universidade Feevale e do Instituto de Disrupção e Desenvolvimento Humano (I2DH). A formação, gratuita, é voltada a gestores de micro e pequenas empresas e tem como foco o desenvolvimento de negócios locais na cidade, buscando levar os participantes a conhecer mais seus negócios e o mercado onde atuam ou pretendem atuar.

As inscrições, sem custo, podem ser feitas pela página do curso no site da I2DH. Foram disponibilizadas 120 vagas. A capacitação, que soma 55 horas de carga horária, é dividida em seis trilhas do conhecimento, cada uma com uma proposta específica: thinklab (conceito que busca fomentar a inovação nas empresas), marketing, empreendedorismo, financeiro, gestão e, por fim, a parte prática.

As aulas das cinco primeiras trilhas acontecerão online, pela ferramenta Google Meet, às terças e sextas-feiras, das 19h30min às 20h30min, com previsão de encontros até o final de outubro. A última parte da formação está estimada para novembro e, por ser prática, demandará a presença dos alunos para a realização das atividades, como visita técnica e ações sociais.