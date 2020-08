UPF vai lançar centro para estudantes da área da saúde

Um espaço que agrega o que há de mais moderno no mundo, permitindo aos estudantes e profissionais da área da saúde, em nível de graduação, pós-graduação e extensão, o desenvolvimento de habilidades clínicas e o aprendizado em procedimentos médicos. Esse é o Centro de Simulação Realística da Universidade de Passo Fundo (UPF) que será inaugurado oficialmente na quarta-feira, dia 12 de agosto, às 9h.

Construído no Campus II da UPF, o Centro está localizado no quarto andar, junto à Faculdade de Medicina e ao curso de Enfermagem. O espaço possui 800 metros quadrado de estrutura global, contando com 13 salas no total, sendo quatro consultórios, três salas espelhadas de alta fidelidade (cada uma com câmeras), uma de emergência, um posto de enfermagem, duas salas de habilidades, duas salas multiuso, recepção, guarda-volumes e almoxarifado.

O Centro conta com ambientes semelhantes aos que são utilizados em universidades referência no mundo. Para ser o mais próximo à realidade, o local foi constituído por equipamentos, materiais, tecnologias digitais e espaços de alta fidelidade, que possibilitam uma metodologia de treinamento inovadora pela simulação de cenários clínicos e experiências da vida real.

Os ambientes são preparados para o aprendizado controlado com sistema completo de imagens e sons, salas espelhadas para observação, salas de atendimento de emergência, sala de parto e enfermarias. As salas possuem câmeras instaladas em diferentes pontos, garantindo uma variedade de ângulos nas cenas de simulação, que permitem a captação de imagens e sons, além de transmitirem em tempo real. O espaço visa atuar positivamente nos processos de ensino-aprendizagem para estudantes e profissionais de 12 cursos da UPF.