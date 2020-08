São Borja aguarda aprovação de novo projeto para iniciar obras no aeroporto

Após os ajustes realizados com a equipe técnica da Infraero, sobre o projeto definitivo em relação às obras a serem realizadas no Aeroporto João Manoel, agora é aguardada a análise da aprovação do Plano de Trabalho do Governo Federal para dar início a licitação. O prefeito Eduardo Bonotto está buscando junto a secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura a aprovação do plano de trabalho, que era de R$ 5,1 milhões e passou para R$ 7.377.001,49.

O repasse é do programa de incentivo à aviação regional, e visa a recuperação da pista e cercamento do aeroporto. Uma vez concluídos os ajustes, será lançada licitação para a contratação de empresa que vai executar os serviços previstos. Devido a pandemia, será marcado para os próximos dias uma reunião on-line com a equipe do ministério responsável para a aprovação do projeto.