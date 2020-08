Feiras livres de Imbé retomam as atividades

As tradicionais feiras de produtos hortifrutigranjeiros e orgânicos já têm permissão para voltar a funcionar em Imbé. A liberação passou a valer a partir desta semana e marca a retomada das atividades do setor na cidade após aproximadamente 40 dias de paralisação por conta das frequentes denúncias de aglomeração nos espaços destinados para comércio dos produtos.

Para que a liberação ocorresse, todos os feirantes precisaram firmar compromisso de respeito às regras sanitárias. Conforme o responsável pela Vigilância Sanitária no município, Igor Ramon Mesquita, as atividades foram suspensas no dia 24 de junho, através de um decreto. Com a liberação, as feiras realizadas no Centro e nos balneários Mariluz e Santa Terezinha dependem apenas das adequações impostas para reiniciar os trabalhos.