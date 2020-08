São Leopoldo modifica critérios para realizar testes de Covid-19

A prefeitura de São Leopoldo apresentou os novos critérios para notificação e exame de detecção da Covid-19. A principal atualização é sobre o entendimento de síndrome gripal. O usuário com quadro respiratório agudo precisa ter pelo menos dois dos seguintes sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, perda do paladar ou diarreia.

O teste-rápido (com coleta de sangue pelo dedo) será feito a partir do 10º dia do aparecimento dos sintomas para que o diagnóstico tenha mais precisão. Nos casos de grupos prioritários, definidos pela secretaria estadual de Saúde, o profissional da saúde deverá realizar coleta de PCR (coleta de secreção da garganta).

"Se o usuário chegar no quinto dia de sintoma, a Unidade Básica de Saúde (UBS) agendará o teste para daqui cinco dias, quando fechará 10 dias de sintomas. Se o paciente tiver há duas semanas com síndrome gripal, o teste pode ser imediatamente realizado ou agendado", explicou a diretora de Atenção Básica Tisiane Molder. Mesmo antes do teste, o médico concederá atestado ao paciente em caso de síndrome gripal e de encaminhamento para testagem.

Todos as coletas e diagnósticos são realizadas mediante agendamento, com exceção dos pacientes que já chegam aos serviços da atenção básica após o décimo dia de sintomas, para os quais já pode realizar a testagem. Portanto, o usuário com sintomas gripais deve seguir procurando as Unidades Básicas de Saúde (UBS), o Centro de Saúde Feitoria, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Norte ou Hospital Centenário.

As mudanças tendem a aumentar a procura por coletas. Por conta disso, a prefeitura se antecipou e mudou o local do Centro de Testagem Municipal, que saiu da antiga sede da Unisinos e agora está no Ginásio Celso Morbach. O novo espaço tem capacidade para realizar até 400 diagnósticos diários.

O diretor da Vigilância em Saúde, Maurício Prass, reforçou que, apesar do aumento da testagem, a Prefeitura seguirá utilizando protocolos estritamente técnicos para a aplicação dos exames. "Estamos tratando de uma questão coletiva, que envolve uma estrutura de trabalho e de profissionais, por isso nosso cuidado em respeitar critérios e protocolos", finalizou.