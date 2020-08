UBS de Esteio não terá atendimentos odontológicos

A partir da quarta-feira, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Planalto, em Esteio, não vai mais oferecer atendimentos odontológicos de urgência. A medida se faz necessária para evitar a aglomeração de pessoas na sala de espera ou na frente da UBS, o que é desaconselhável em razão da pandemia da Covid-19

Pacientes da região que necessitarem de consultas urgentes com dentista devem buscar a UBSs Dr. Paulo Justiniano Lucena Borges (Parque Claret). A UBS Nickolas Gomes (Centro) e o Centro Integrado de Atenção à Saúde (Cias) seguem atendendo demandas urgentes com odontologistas com horários diferenciados, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Os atendimentos eletivos (agendados) de dentistas foram suspensos a partir de uma orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) como medida para evitar a propagação do coronavírus. A geração de aerossóis (pequenas partículas de saliva que pode conter o novo coronavírus) no ambiente de trabalho acaba colocando em risco a equipe e o paciente. Com isso, todas as UBSs com salas odontológicas suspenderam os atendimentos. As urgências foram centralizadas, além dos postos de saúde citados, também no Centro Integrado de Atenção em Saúde (Cias)

A secretaria municipal da Saúde destaca que a UBS Parque Claret passou por uma recente reforma e tem duas cadeiras odontológicas disponíveis. O novo local será melhor para a população, uma vez que a unidade tem uma recepção maior e mais odontólogos disponíveis. Quando passar a pandemia, todas os postos de saúde de Esteio que oferecem serviços odontológicos voltarão a atender consultas eletivas e de urgência.