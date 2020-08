Trem das Missões deve retomar passeios em novo formato ainda este ano

Um trabalho conjunto das secretarias municipais de Santo Ângelo, com a participação da prefeitura de Catuípe e apoio do Ministério Público Federal (MPF), ajusta o projeto Trem das Missões em novo formato e mais compacto. A ideia inicial é de passeios com distâncias reduzidas, novos roteiros, valores mais acessíveis, disponibilidade de horários aos domingos e feriados ou por agendamento, e mais opções de cultura, gastronomia, lazer e esporte nas estações ferroviárias, explorando os potenciais turísticos, históricos e culturais ao longo do percurso.

A ideia é investir na revitalização da Estação Ferroviária do bairro São Pedro, em Santo Ângelo, com a oferta de um leque permanente de atrações artísticas e culturais, de onde partirão os trens para o passeio. De acordo com o secretário de Turismo, Romaldo Melher, o projeto está embasado e uma elaboração da URI em 2009, agregada à experiência dos trens comemorativos que circularam na cidade no ano passado. Ele evidenciou o aproveitamento da estrutura da malha ferroviária existente como uma nova rota turísticas e cultural, capaz de promover o desenvolvimento sustentável da região.

"O passeio de trem é um projeto que resgata a história econômica e social da região missioneira, com o aproveitamento da infraestrutura existente", afirmou. Na concepção do projeto, as prefeituras de Santo ngelo e de Catuípe seriam as responsáveis pela manutenção das gares ferroviárias ativas, o MPF o articulador e, a empresa Rumo disponibilizaria recursos humanos e financeiros para a sua execução.

As principais necessidades para colocar o plano em execução também foram apresentadas as autoridades e incluem dois vagões de passageiros, a revitalização da Estação Ferroviária e os trâmites legais do processo de cedência da malha viária.