Três Coroas lança programa de auxílio às empresas

A prefeitura de Três Coroas, em parceria com entidades, lançou o Supera Turismo - programa de preparação das empresas para retomada com segurança neste novo momento. A ideia é fazer um acompanhamento da implementação das boas práticas e dos procedimentos de saúde adequados para a retomada dos negócios que atuam no município.

O programa é uma consultoria que apresenta às empresas um plano de adequação aos protocolos, orientando comerciantes a se adaptarem ao momento de pandemia, organizando tecnicamente as empresas para melhor receberem turistas. A ação é gratuita e todos os interessados podem participar.

O prefeito, Orlando Teixeira, explica que a parceria com o Sebrae e demais entidades vem para dar suporte aos estabelecimentos neste período. "O programa veio em ótimo momento, pois, apresenta a alternativa de capacitar, com estratégias e conteúdo inteligente, na organização dos negócios durante este período de pandemia", disse.

O programa tem a função de reposicionar toda cadeia de negócios, fortalecendo a cadeia do município. Os interessados podem entrar em contato com a diretora de Turismo, Grasiela Huff, e apresentar a situação da empresa, para que, brevemente, seja iniciado o trabalho individual de capacitação e acompanhamento.