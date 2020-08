Ampliação de escola em Teutônia gera 100 novas vagas

Foi entregue oficialmente à comunidade de Teutônia a obra de reforma e ampliação do prédio localizado nos fundos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Guilherme Sommer, na Vila Popular. Com a ampliação, a capacidade de atendimento no prédio foi ampliada de 180 para 280 crianças. Ao todo, a escola tem 450 alunos, mais 80 no turno inverso ao de estudos.

A edificação recebeu reforma completa no andar térreo. Além disso, o prédio recebeu uma ampliação (espelhamento) de 326,87 metros quadrados, contemplando salas de aula, laboratório de aprendizagem, laboratório de informática, sala de reforço, sanitários masculino, feminino e adaptado, lavanderia e depósito.

A estrutura do prédio antes da reforma era deficitária e as adaptações feitas no antigo pavilhão não atendiam mais às necessidades da comunidade escolar, pelas limitações que o local impunha. "É uma obra de extrema importância, pois oferece mais conforto para os alunos e professores, o que vai ao encontro da nossa missão, de investir nas pessoas. As crianças merecem respeito e dignidade para estudar com qualidade e motivação", sublinhou o prefeito, Jonatan Brönstrup.

O investimento na reforma e ampliação foi superior a R$ 1 milhão, sem contar a aquisição do mobiliário novo e moderno e outros ajustes visando a segurança do local. No início do ano letivo, os alunos já puderam usufruir do novo espaço, uma vez que o prédio só dependia ainda de ajustes externos, finalizados durante a suspensão presencial das aulas.

A reforma e ampliação atenderam ao anseio de vários anos da comunidade da Vila Popular e arredores. "Esse novo ambiente educativo tem a cara da da escola, por ser colorida, alegre, bonita, divertida e mágica, onde o ensino-aprendizagem de qualidade continuará acontecendo com mais dignidade e segurança", destacou a secretária de Educação, Rosana Schneider Rührwiem.