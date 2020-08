CORONAVRUS Notcia da edio impressa de 07/08/2020. Alterada em 07/08 s 03h00min Covid-19 atingiu mais de 10 mil pessoas no Vale do Rio Pardo

O Consrcio Intermunicipal de Servios do Vale do Rio Pardo (Cisvale) e a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) apresentaram, nesta quinta-feira, os resultados da primeira fase da pesquisa com 1.066 testes rpidos realizada no ltimo final de semana. O estudo apontou uma prevalncia de 2,9% na regio, revelando que pelo menos 10,4 mil pessoas j possuem anticorpos contra o coronavrus.

Da amostra total coletada, 31 testes apresentaram anticorpos para a doena. Destes, 11 na zona rural e 20 nas reas urbanas. Segundo o coordenador-geral da pesquisa, o professor e mdico infectologista Marcelo Carneiro, significa um resultado reagente para 34 habitantes.

"Se levarmos em conta o IgG, que avalia anticorpos de memria, produzidos h mais tempo, temos um teste positivo para cada 67 habitantes. J o IgM, que demonstra um contato mais breve com a doena, chegamos ao nmero de um teste reagente para cada 46 moradores", detalhou o coordenador-geral da pesquisa, o professor e mdico infectologista Marcelo Carneiro.

Oestudo tambm coletou informaes comportamentais da populao em relao pandemia. O questionrio realizado apurou, entre outras informaes, que 63% das pessoas alegam estar respeitando o distanciamento social. Sobre o uso de mscaras, 91% disseram utilizar o equipamento ao sair de casa. Aqueles que alegaram sair de casa apenas para atividades essenciais totalizou 51%.Entre os sintomas clnicos apresentados pelos participantes dos testes, 58% relataram pelo menos tosse, febre ou dor de cabea.

Na questo do desemprego, 6,7% dos participantes da pesquisa disseram ter algum morador do domiclio que perdeu o trabalho em virtude do coronavrus. 23,6% dos entrevistados disseram ter tido seu contrato de trabalho suspenso ou carga horria reduzida, e 71,5% responderam ter rendimentos inferiores a trs salrios mnimos.

O estudo ter quatro etapas de realizao de testes a cada duas semanas. A previso de que a ltima ocorra nos dias 12 e 13 de setembro. As atividades so realizadas sempre durante os finais de semana, entre 8 horas e 18 horas. A abordagem aleatria de acordo com os dados do IBGE, apontando os bairros, ruas e casas onde os testes sero realizados.

Para o teste coletada uma gota de sangue retirada da ponta do dedo da pessoa sorteada. Os entrevistadores tambm fazem perguntas a respeito dos hbitos de distanciamento social e questes epidemiolgicas. Quatorze municpios consorciados ao Cisvale participam do estudo: Boqueiro do Leo, Candelria, Gramado Xavier, Herveiras, Mato Leito, Pantano Grande, Passo do Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Vale do Sol, Vale Verde, Venncio Aires e Vera Cruz.