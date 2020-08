Pesquisadora da UFSM cria alimento contra o envelhecimento

H dez anos, a biloga e professora Ivana Beatrice Mnica de Cruz comeava a pesquisar os frutos amaznicos. No Laboratrio de Biogenmica da Universidade Federal de Santa Maria, ela testou hipteses sobre a relao existente entre os genes e o ambiente. Mais especificamente, a professora procurou compreender como os alimentos da Dieta Amaznica agem sobre o envelhecimento humano e doenas associadas.

A partir da surgiu o multicaf, suplemento natural com funo antioxidante, anti-inflamatria e antifatigante. O composto auxilia no tratamento de doenas como a esclerose mltipla e foi desenvolvido a partir de estudos multidisciplinares de pesquisadores. O alimentotem como base um dos frutos mais famosos do Brasil, consumido em larga escala pelas populaes ribeirinhas: o guaran. A combinao misturada ao p de cappuccino para que os pacientes bebam diariamente no caf da manh.

Aps observar a longevidade das populaes ribeirinhas do Amazonas, a professora estabeleceu hipteses para compreender a relao entre o consumo do guaran e a longevidade. Os ribeirinhos tm dificuldade de acesso sade, tanto na preveno quanto no tratamento. Alm disso, o desmatamento e a minerao, que se intensificaram na regio, so nocivos devido contaminao por mercrio.

No entanto, Ivana percebeu algumas questes curiosas. "O que chamou a nossa ateno que, entre os idosos de Maus, a capacidade neurolgica era muito preservada. Assim como a baixssima prevalncia de depresso, altssima capacidade funcional associada ao equilbrio, a preservao dos olhos e a memria bastante aguda", conta. A cidade de Maus reconhecida por ter uma das maiores expectativas de vida do Brasil e por ser o local em que os indgenas Sater-Maw domesticaram o guaran.

A partir das constataes, a alimentao comeou a ser pautada como grande influenciadora na sade dos idosos ribeirinhos. A dieta dos amazonenses tem origem pr-colombiana e rica em frutas, peixe, mandioca e derivados. Enquanto isso, em boa parte do Brasil, a alimentao herdada dos portugueses est baseada no trigo e no acar.

Essas observaes despertaram a curiosidade de outros pesquisadores, que sugeriram ao Laboratrio de Biogenmica a produo de um suplemento. Nesse sentido, a criao do multicaf tem forte relao com a longevidade. "Sabemos que o envelhecimento faz parte do nosso desenvolvimento biolgico; assim, no podemos par-lo. No entanto, possvel acelerar ou desacelerar o envelhecimento. Por consequncia, tambm desacelera o ritmo das disfunes e at doenas crnicas", diz. Assim, o suplemento tornou-se tambm alternativa para melhorar a qualidade de vida de quem sofre de doenas degenerativas.