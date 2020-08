Comércio de Rio Grande abrirá nesta sexta-feira e sábado

O prefeito de Rio Grande, Alexandre Lindenmeyer, e o vice-prefeito Paulo Renato Mattos Gomes estiveram reunidos com representantes do comércio da cidade. A reunião, que ocorreu através de videoconferência, teve como objetivo a discussão do pleito encaminhado pelos respectivos órgãos, juntamente com a Associação Comercial dos Varejistas, de reavaliação dos protocolos específicos aplicados ao setor do comércio na cidade do Rio Grande.

Ficou definido, após a reunião, a liberação do comércio nesta sexta-feira e no sábado, em virtude do Dia dos Pais. "Fizemos uma avaliação e entendemos por deliberar a autorização para o funcionamento do nosso com os mesmos critérios estaduais da bandeira vermelha, ou seja, 25% do efetivo de trabalhadores com clientes na sexta e no sábado, considerando a proximidade do Dia dos Pais. É uma decisão de governo que estamos adotando", afirmou o prefeito

Um novo decreto relacionado ao funcionamento do comércio no município foi publicado na quinta-feira, com a autorização para que os segmentos não essenciais possam abrir por dois dias para as vendas. Segundo o prefeito, o documento tem a intenção de modificar o modelo próprio de distanciamento controlado, que foi implementado na cidade a partir da iniciativa estadual.

Ele ressalto que a cidade deve ter novas flexibilizações na semana que vem. "Vamos utilizar os critérios de distanciamento do Estado do Rio Grande do Sul, especialmente, no que diz respeito ao distanciamento por atividades", disse. No entanto, reforça o prefeito, o município seguirá definindo suas bandeiras de acordo com o modelo local. A decisão, salientou o gestor municipal, teve o aval do Comitê de Saúde.